Здание новосибирского Дома актеров передается в областную собственность
Союз театральных деятелей Российской Федерации передает здание Дома актеров на ул. Серебренниковская в центре Новосибирска в собственность Новосибирской области, сообщает облправительство.
По данным властей, на его базе будет создано новое учреждение культуры – Центр театрального искусства «Дом актера».
«Новое учреждение культуры будет решать задачи по организации и проведению театрализованных и культурно-досуговых мероприятий, а также оказывать практическую и методическую помощь театральным и образовательным организациям»,– говорится в сообщении.
Здание Дома актеров было построено в 1920 году, в 1967 году после реконструкции в нем разместился Дом актера. В здании находится Новосибирский драматический театр и Союз театральных деятелей.