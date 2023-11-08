Здание новосибирского Дома актеров передается в областную собственность

Союз театральных деятелей Российской Федерации передает здание Дома актеров на ул. Серебренниковская в центре Новосибирска в собственность Новосибирской области, сообщает облправительство.

По данным властей, на его базе будет создано новое учреждение культуры – Центр театрального искусства «Дом актера».

«Новое учреждение культуры будет решать задачи по организации и проведению театрализованных и культурно-досуговых мероприятий, а также оказывать практическую и методическую помощь театральным и образовательным организациям»,– говорится в сообщении.

Здание Дома актеров было построено в 1920 году, в 1967 году после реконструкции в нем разместился Дом актера. В здании находится Новосибирский драматический театр и Союз театральных деятелей.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Анна Егорова