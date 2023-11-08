В Красноярском крае 20 чиновников наказали за нарушения в декларациях о доходах

Прокуратура завершила проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в Новоселовском районе Красноярского края. Она установила, что муниципальные служащие районной администрации и подведомственных учреждений представили неполные и недостоверные сведения в декларациях о доходах за 2022 год.

«Отдельные должностные лица не указали данные об имуществе, расчетных счетах, полученном доходе помимо зарплаты по основному месту работы. Также выявлены факты занижения размера доходов», — рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство внесло представления в органы местного самоуправления и учреждения. По результатам их 21 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, полномочия депутата Легостаевского сельсовета, который сведения о доходах не предоставил, были прекращены в связи с утратой доверия.

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Илья Николаев