АСВ направит на расчеты с кредиторами Роскомснаббанка более 235 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов направит 237,87 млн руб. на расчеты с кредиторами первой очереди Роскомснаббанка, сообщила пресс-служба госкорпорации. «Увеличение поступлений в конкурсную массу банка достигнуто за счет денежных средств, полученных в результате реализации его имущества, а также судебно-претензионной работы по взысканию задолженности и добровольного погашения обязательств должниками кредитной организации»,— отмечается в сообщении. Выплаты начнутся 15 ноября.

Лицензия Роскомснаббанка, который контролировала семья предпринимателя Флюра Галлямова, была отозвана в 2019 году. Как сообщал «Ъ-Уфа», банк привлекал вклады физлиц под повышенную процентную ставку в пользу краудфандинговой платформы «Золотой запас». В 2021 году кредитную организацию признали банкротом. Обязательства перед кредиторами оценивались в 22,1 млрд руб., в том числе около 18 млрд руб. — вклады физлиц и индивидуальных предпринимателей. По данным АСВ на 1 октября, кредиторам выплатили 1,9 млрд руб. В рамках система страхования вкладов клиентам банка были компенсированы 17,2 млрд руб., осталось выплатить около 65 млн руб.

Олег Вахитов

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