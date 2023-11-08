В Красноярском крае три человека сгорели в частном доме

После гибели трех людей в пожаре в Курагинсоком районе Красноярского края СКР по Хакасии и краю возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Возгорание произошло в частном доме села Можарка около 21:00 7 ноября. В момент пожара в доме находились женщина, ее супруг и их общий знакомый, которые отмечали день рождения хозяйки дома. Согласно данным МЧС, пожар был ликвидирован в 23:00 на площади 15 кв.м. Для этого было привлечено 7 единиц техники и 20 человек.

В СКР заявили, что предварительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. Как уточнили в ведомстве, для обогрева жилья использовались электрические обогревательные приборы, однако электричество в доме было отключено за неуплату более 5 лет назад, хозяева пользовались электроэнергией незаконно.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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Александр Киселев