Сотрудники МЧС похитили 65 тыс литров топлива для служебного транспорта

В Кузбассе вынесен приговор двум бывшим сотрудникам МЧС, признанным виновными в растрате вверенного имущества. По данным следствия, один из фигурантов дела, отвечая за материально-техническое обеспечение структурных подразделений ГУ МЧС России в регионе, продал знакомому топливные карты, предназначенные для заправки служебного автотранспорта.

Всего он растратил 64,6 тыс. л ГСМ на 3,5 млн руб. Также при его содействии его коллега растратил 600 л ГСМ на 32 тыс. руб.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате).

Обвиняемые свою вину признали, ущерб частично возместили, на их имущество наложен арест на 4,5 млн руб. Одному из них суд назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 200 тыс. руб., второму – 2 года условно.

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Анна Егорова