Латвия обвинила РФ в нарушении воздушного пространства

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш сообщил в соцсети X, что 7 ноября в МИД страны был вызван временный поверенный России в республике Олег Зыков, ему была вручена нота протеста. По словам господина Кариньша, 6 ноября Латвия зафиксировала нарушение воздушного пространства республики российским самолетом.

При этом пресс-служба Минобороны Латвии заявила изданию Delfi, что радар Воздушных сил республики зафиксировал нарушение воздушного пространства 7 ноября. В оборонном ведомстве уточнили, что после пересечения границы, воздушное судно вернулось в Россию. Пресс-служба Минобороны сообщила, что оперативная информация о пересечении границы была отправлена в НАТО. Тип летательного аппарата не уточняется.

Эрдни Кагалтынов