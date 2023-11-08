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Коммерсантъ FM
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Латвия обвинила РФ в нарушении воздушного пространства

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш сообщил в соцсети X, что 7 ноября в МИД страны был вызван временный поверенный России в республике Олег Зыков, ему была вручена нота протеста. По словам господина Кариньша, 6 ноября Латвия зафиксировала нарушение воздушного пространства республики российским самолетом.

При этом пресс-служба Минобороны Латвии заявила изданию Delfi, что радар Воздушных сил республики зафиксировал нарушение воздушного пространства 7 ноября. В оборонном ведомстве уточнили, что после пересечения границы, воздушное судно вернулось в Россию. Пресс-служба Минобороны сообщила, что оперативная информация о пересечении границы была отправлена в НАТО. Тип летательного аппарата не уточняется.

Эрдни Кагалтынов

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