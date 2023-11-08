В Ярославской области производство яиц выросло почти на 6%

За девять месяцев 2023 года производство яиц в Ярославской области выросло на 5,9% — до 1,7 млрд штук яиц. Об этом сообщили в региональном министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

До конца года ярославские предприятия планируют произвести еще 700 млн штук и достичь показателя в 2,4 млрд штук яиц за год. Как отметил министр Дмитрий Фомин, регион традиционно занимает первое место по производству яиц в ЦФО и второе место — по стране (на первом месте Ленинградская область).

Ярославские птицефабрики стабильно увеличивают производство яиц. Например, Даниловская птицефабрика по сравнению с прошлым годом увеличила производство на 57%, а поголовье птиц — на 35%.

Алла Чижова