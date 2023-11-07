Потребители становятся активнее

Татарстанский бизнес в сфере торговли и общественного питания продолжает наращивать выручку. А активность потребителей республики стала выше, чем была до начала спецоперации РФ на Украине. Это следует из данных официальной статистики региона, которая зафиксировала рост оборота кафе и ресторанов по итогам девяти месяцев на 18%. По мнению экспертов, в Татарстане и других регионах страны действительно стали чаще ходить в бары и кафе. «Люди устали экономить и выбирают развлечения»,— указывают они. В то же время эксперты считают, что выручка магазинов и общепита в первую очередь увеличилась из роста цен на продукты, который «был очевидно выше, чем официальные инфляционные данные».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно данным Татарстанстата, оборот розничной торговли республики в январе–сентябре 2023 года составил 1 трлн руб. Это на 9,3% больше, чем за первые девять месяцев прошлого года. В том числе по итогам третьего квартала этого года оборот торговли вырос на 13,9%, до 366 млрд руб. Это самый высокий показатель за 2023 год.

В первую очередь жители Татарстана увеличили траты на непродовольственные товары. В январе–сентябре этого года рост составил 10,9%, а по итогам третьего квартала — 21,2%. Оборот торговли пищевыми продуктами вырос на 7,4% и 5,6% соответственно.

Покупательская активность жителей республики восстанавливается после падения, которое наблюдалось с началом специальной военной операции РФ на Украине. В результате по итогам 2022 года оборот розничной торговли сократился на 3,1%. При этом в непродовольственном секторе падение достигало почти 10%, в первую очередь за счет сокращения продаж автомобилей, мобильных телефонов и электротехники. В этом году, как отмечало министерство экономики республики, оборот торговли этими товарами стал вновь расти.

Положительная динамика наблюдается в сфере общественного питания. За первые девять месяцев выручка ресторанов, кафе, баров и поставщиков продуктов питания выросла на 18,1% к аналогичному периоду прошлого года, до 48,8 млрд руб. Темпы роста оборота общественного питания в третьем квартале чуть снизились и составили 13,9% (во втором квартале превышали 22%). При этом в прошлом году выручка кафе и ресторанов в регионе снизилась после начала СВО, но затем вновь стала расти. В результате за весь 2022 год оборот общепита смог увеличиться на 3,6%.

Рынок платных услуг населению в Татарстане по итогам девяти месяцев 2023 года увеличился на 7%, до 292,1 млрд руб. В том числе объем бытовых услуг вырос на 5,9%, до 45,9 млн руб. В первую очередь почти вдвое увеличился объем услуг по лизингу и прокату автомобилей. Более чем на треть выросла выручка парикмахерских и салонов красоты. В то же время сократилась выручка бизнеса, который оказывает услуги по ремонту и пошиву обуви (по итогам девяти месяцев сокращение составило почти 23%).

Инфляция, по данным Татарстанстата, к концу сентября составила 4,4% (рассчитана к концу 2022 года).

«Реальный рост цен был очевидно выше, чем официальные инфляционные данные. Поэтому такой рост объема выручки в общепите и оборота розничной торговли объясним в первую очередь ростом цен на продукты питания»,— считает президент инвестиционной платформы «Инвойскафе» Геннадий Фофанов. Он напоминает, что только стоимость топлива, которая закладывается в цене всех товаров, с начала года до конца сентября выросла на 7%. «Сама потребительская активность в середине года, на мой взгляд, не могла заметно вырасти в силу как раз невысокого роста реальных доходов населения и значительного и цикличного в текущем году удорожания стоимости как товаров и продуктов повседневного спроса, так и более долгосрочных услуг. Иными словами это не люди стали больше тратить и пользоваться услугами общепита, а стоимость продукции там значительно росла в цене»,— считает эксперт.

В то же время он отмечает, что в сентябре как раз выросла активность посетителей кафе и ресторанов. Так, в Москве число заказов по сравнению с прошлым годом выросло на 8%, а выручка на 17%. «Это можно связать с тем, что люди устали экономить и выбирают развлечения как способ отвлечься, а также с тем, что в страну начали постепенно возвращаться ранее уехавшие граждане»,— полагает господин Фофанов.

Кирилл Антонов