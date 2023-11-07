Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Потребители становятся активнее

Жители Татарстана вернулись тратить деньги в рестораны и магазины

Татарстанский бизнес в сфере торговли и общественного питания продолжает наращивать выручку. А активность потребителей республики стала выше, чем была до начала спецоперации РФ на Украине. Это следует из данных официальной статистики региона, которая зафиксировала рост оборота кафе и ресторанов по итогам девяти месяцев на 18%. По мнению экспертов, в Татарстане и других регионах страны действительно стали чаще ходить в бары и кафе. «Люди устали экономить и выбирают развлечения»,— указывают они. В то же время эксперты считают, что выручка магазинов и общепита в первую очередь увеличилась из роста цен на продукты, который «был очевидно выше, чем официальные инфляционные данные».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Согласно данным Татарстанстата, оборот розничной торговли республики в январе–сентябре 2023 года составил 1 трлн руб. Это на 9,3% больше, чем за первые девять месяцев прошлого года. В том числе по итогам третьего квартала этого года оборот торговли вырос на 13,9%, до 366 млрд руб. Это самый высокий показатель за 2023 год.

В первую очередь жители Татарстана увеличили траты на непродовольственные товары. В январе–сентябре этого года рост составил 10,9%, а по итогам третьего квартала — 21,2%. Оборот торговли пищевыми продуктами вырос на 7,4% и 5,6% соответственно.

Покупательская активность жителей республики восстанавливается после падения, которое наблюдалось с началом специальной военной операции РФ на Украине. В результате по итогам 2022 года оборот розничной торговли сократился на 3,1%. При этом в непродовольственном секторе падение достигало почти 10%, в первую очередь за счет сокращения продаж автомобилей, мобильных телефонов и электротехники. В этом году, как отмечало министерство экономики республики, оборот торговли этими товарами стал вновь расти.

Положительная динамика наблюдается в сфере общественного питания. За первые девять месяцев выручка ресторанов, кафе, баров и поставщиков продуктов питания выросла на 18,1% к аналогичному периоду прошлого года, до 48,8 млрд руб. Темпы роста оборота общественного питания в третьем квартале чуть снизились и составили 13,9% (во втором квартале превышали 22%). При этом в прошлом году выручка кафе и ресторанов в регионе снизилась после начала СВО, но затем вновь стала расти. В результате за весь 2022 год оборот общепита смог увеличиться на 3,6%.

Рынок платных услуг населению в Татарстане по итогам девяти месяцев 2023 года увеличился на 7%, до 292,1 млрд руб. В том числе объем бытовых услуг вырос на 5,9%, до 45,9 млн руб. В первую очередь почти вдвое увеличился объем услуг по лизингу и прокату автомобилей. Более чем на треть выросла выручка парикмахерских и салонов красоты. В то же время сократилась выручка бизнеса, который оказывает услуги по ремонту и пошиву обуви (по итогам девяти месяцев сокращение составило почти 23%).

Инфляция, по данным Татарстанстата, к концу сентября составила 4,4% (рассчитана к концу 2022 года).

«Реальный рост цен был очевидно выше, чем официальные инфляционные данные. Поэтому такой рост объема выручки в общепите и оборота розничной торговли объясним в первую очередь ростом цен на продукты питания»,— считает президент инвестиционной платформы «Инвойскафе» Геннадий Фофанов. Он напоминает, что только стоимость топлива, которая закладывается в цене всех товаров, с начала года до конца сентября выросла на 7%. «Сама потребительская активность в середине года, на мой взгляд, не могла заметно вырасти в силу как раз невысокого роста реальных доходов населения и значительного и цикличного в текущем году удорожания стоимости как товаров и продуктов повседневного спроса, так и более долгосрочных услуг. Иными словами это не люди стали больше тратить и пользоваться услугами общепита, а стоимость продукции там значительно росла в цене»,— считает эксперт.

В то же время он отмечает, что в сентябре как раз выросла активность посетителей кафе и ресторанов. Так, в Москве число заказов по сравнению с прошлым годом выросло на 8%, а выручка на 17%. «Это можно связать с тем, что люди устали экономить и выбирают развлечения как способ отвлечься, а также с тем, что в страну начали постепенно возвращаться ранее уехавшие граждане»,— полагает господин Фофанов.

Кирилл Антонов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...