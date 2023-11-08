Главные анонсы 8 ноября

Президент России Владимир Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства, на нем будут обсуждаться меры по борьбе с онкологическими заболеваниями.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев примет участие в ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран СНГ.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в китайском Сиане примет участие в заседании генпрокуроров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В рамках визита у генпрокурора ожидаются встречи с генеральным секретарем ШОС, коллегами из Китая, Монголии и Ирана.

СПБ Биржа введет запрет на подачу заявок и заключение сделок по ряду ценных бумаг иностранных эмитентов в режимах РПС и репо в связи с введением санкций США.

В США начнется визит вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна. 9–10 ноября в Сан-Франциско запланированы встречи с министром финансов страны Джанет Йеллен.

В Нью-Йорке (США) состоится пленарное заседание 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В Душанбе состоится официальный визит президента Ирана Эбрахима Раиси.

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Южную Корею и обсудит КНДР.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста гендиректора туристического агрегатора «Спутник» Александра Кима и организатора экскурсий по московским подземным коллекторам Никиты Дубаса по делу о гибели восьми человек.

В Москве Хорошевский суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего генерального директора компании Merlion Вячеслава Симоненко.

Пройдет заседание совета директоров ПАО «Газпром нефть». В повестке вопросы о созыве внеочередного общего собрания акционеров, об утверждении его повестки дня, о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям.

Пройдет заседание совета директоров ОАО «Ямал СПГ». В повестке рассмотрение вопросов о сделках, одобрение которых предусмотрено уставом.

С 8 по 12 ноября в Сочи пройдет Кубок России по бобслею.