И вновь продолжается съезд. Как петербургские коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции

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Петербургское отделение партии КПРФ провело акцию в честь 106-й годовщины Октябрьской революции. Мероприятие не было согласовано с городскими властями, однако обошлось без задержаний. Привычные для акции флаги СССР, как утверждают члены партии, были не рекомендованы к демонстрации.

По оценкам корреспондента «Ъ-СПб», на акцию пришло свыше 300 человек. Среди участников были как пенсионеры, так и студенты, а также родители с маленькими детьми. Люди с охапками красных шаров с надписью «Аврора» начали собираться на площади напротив крейсера примерно за час до обозначенного времени начала. Участники с символикой КПРФ активно раздавали прохожим буклеты, шары и гвоздики для возложения к стеле.

К 18:00 на площади начали выступать с речами члены партии. Микрофоны на этот раз не использовались — как рассказал «Ъ-СПб» один из членов партии, было решено отказаться от микрофонов, так как акция официально не согласована. Он же добавил, что в этом году «сверху спустили запрет» выходить к крейсеру с советскими флагами. При этом, как заметил корреспондент, флаги на акции, которую не согласовали городские власти, все же присутствуют. Присутствовали на мероприятии и силовики. Примерно 20 сотрудников правоохранительных органов, по подсчетам «Ъ-СПб», находились поблизости с местом проведения акции. К ним подходили пообщаться участники: они предлагали взять силовикам красные шарики. Неподалеку от крейсера стояли и два автозака.

После негромких выступлений, в том числе главы петербургского отделения КПРФ Романа Кононенко, колонна переместилась через дорогу — к самому крейсеру «Аврора». В своей речи господин Кононенко поделился мыслями о заслугах революционеров, правах женщин, которые они стали получать в СССР. Его коллеги, среди которых его заместитель в Заксобрании Вячеслав Бороденчик, призвали «противостоять силе неонацистов» и «мобилизовать» страну.

«Кто еще не взял шарики? Раздайте детям, старикам, пенсионерам»,— слышится в толпе. Сотрудники ГАИ попросили участников быстрее переходить дорогу и не препятствовать движению транспорта. Те переместились на набережную у крейсера и возложили цветы к стеле. После участники начали постепенно расходиться. В основном они столпились вокруг группы поющих песни советских времен. В репертуаре — «Комсомольцы-добровольцы», «Песня Единого фронта», «Смело, товарищи, в ногу», «И вновь продолжается бой», «Интернационал», «Крейсер Аврора» и, конечно, гимн СССР. Мероприятие завершилось без задержаний.

Полина Пучкова

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