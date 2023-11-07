Бывший гендиректор СКА Андрей Точицкий назначен вице-президентом КХЛ

Бывший генеральный директор петербургского хоккейного клуба СКА назначен вице-президентом КХЛ по хоккейным операциям, сообщила пресс-служба КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

В организации он будет руководить департаментами проведения соревнований, взаимодействия с игроками и безопасности, отвечать за медицинское управление и Женскую хоккейную лигу.

«Андрей Валерьянович известный в хоккейном мире человек, не нуждающийся в особом представлении. У него колоссальный опыт работы в хоккее в различных должностях — от агента до руководителя клубом — он знает, как все устроено, от и до»,— прокомментировал назначение президент КХЛ Алексей Морозов.

В июле 2023 года господин Точицкий покинул должность исполнительного директора СКА. В клубе, где он работал с 2008 по 2023 годы, он в разное время занимал должности генерального менеджера, спортивного, генерального, управляющего и исполнительного директора.

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