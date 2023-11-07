Прокурор входит в палату

Краевые власти определились с преемником Геннадия Тушнолобова на должность председателя Контрольно-счетной палаты региона. На рассмотрение заксобрания предложена кандидатура экс-прокурора Пермского края Александра Белых. Ранее, по информации «Ъ-Прикамье», в качестве основного кандидата на пост главы КСП обсуждался первый вице-премьер Пермского края Ольга Антипина. Источники и эксперты характеризуют Александра Белых как порядочного, справедливого и ответственного человека, но полагают, что перед назначением ему придется серьезно совершенствовать свои знания о финансах и бюджетном процессе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Белых

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Белых

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил на пост председателя региональной Контрольно-счетной палаты экс-прокурора Прикамья, директора по безопасности АО «ЭР-Телеком Холдинг» Александра Белых. Соответствующее постановление губернатор внес на рассмотрение заксобрания Прикамья. Об этом сообщает краевой парламент.

В пресс-службе главы региона информацию подтвердили и отметили, что при принятии решения губернатор ориентировался на профессиональные компетенции господина Белых.

В пресс-службе заксобрания сообщили, что депутаты планируют рассмотреть предложение губернатора на ближайшем пленарном заседании 30 ноября. В случае одобрения претендент пройдет согласование в Счетной палате РФ. После этого депутаты, с учетом решения Счетной палаты о соответствии кандидата квалификационным требованиям, будут принимать решение о назначении председателя краевой КСП.

Сам Александр Белых подтвердил «Ъ-Прикамье», что принял предложение губернатора. «Но говорить о назначении преждевременно. Это только один из этапов, далее — рассмотрение кандидатур заксобранием и согласование в федеральной Счетной палате»,— добавил господин Белых.

Александр Белых возглавлял прокуратуру Пермского края с 2009 по 2015 год, потом недолго работал в управлении Генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе. После ареста его родного брата (губернатора Кировской области Никиты Белых) уволился из органов прокуратуры. В январе 2017 года устроился в ООО «ЛУКОЙЛ Пермь», где занял пост заместителя начальника департамента — начальника договорно-правового управления департамента правового обеспечения. С февраля 2020 года господин Белых занимает должность директора по безопасности в АО «ЭР-Телеком».

Собеседник, близкий к региональным властям, характеризует Александра Белых как порядочного и честного человека, компетентного в юридических вопросах. «Но не уверен, насколько хорошо он знает Бюджетный кодекс. Проверка в Счетной плате — серьезная процедура, к которой придется подготовиться»,— добавил источник.

Действующий председатель региональной КСП, бывший премьер правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов, возглавляющий палату с февраля 2018 года, после окончания срока полномочий в феврале следующего года, скорее всего, покинет палату. Это связано с достижением господином Тушнолобовым предельного возраста для госслужащих. По информации «Ъ-Прикамье», кандидатура господина Белых с действующим председателем КСП не обсуждалась. Сам Геннадий Тушнолобов от комментариев «Ъ-Прикамье» отказался.

Ранее источники «Ъ-Прикамье», близкие к региональным властям, предполагали, что новым руководителем КСП может стать первый вице-премьер краевого правительства Ольга Антипина. Один из собеседников, близких к региональному руководству, полагает, что краевые власти сделали выбор в пользу другого кандидата, так как правительство оказалось не готово «отпустить» госпожу Антипину, обладающую большим опытом в бюджетном планировании. «С финансами сейчас сложно»,— отметил источник. По другой версии, Александр Белых якобы более лоялен команде губернатора и, в отличие от Ольги Антипиной, не будет публично указывать на проблемы и нарушения, фиксируемые КСП.

Политтехнолог Виктор Соколов объясняет выбор в пользу Александра Белых опытом работы кандидата в органах прокуратуры: «Возможно, региональные власти полагают, что это назначение поможет им защититься от повышенного внимания силовых структур. Профессионализм проигрывает текущей конъюнктуре».

Руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте, член комитета по бюджету Олег Постников считает Александра Белых подходящим кандидатом на руководство КСП: «Знаю его как человека ответственного, справедливого и высокопрофессионального».

Константин Кадочников