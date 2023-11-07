Баскетбольный клуб «Уралмаш» разгромил «Минск» в гостях, набрав больше 100 очков

Баскетбольный клуб «Уралмаш» (8 место) обыграл команду «Минск» (14 место) из одноименного города в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, уйдя в отрыв от хозяев на 28 очков. Матч проходил в столице Республики Беларусь на арене «Фалкон Клаб» и завершился со счетом 73:101 (20:29; 22:29; 11:23; 20:20).

В первые минуты матча «Уралмаш» реализовал три подряд владения двумя бросками из трехочковой зоны от Джоша Перкинса и Гарретта Нэвелса. Только после этого «Минск» смог набрать свои первые два очка. После взятого минчанами тайм-аута они сделали несколько результативных контрвыпадов. К третьей минуте Минск смог сократить отрыв до четырех баллов. Концовку двумя трехочковыми забрали уралмашевцы с преимуществом в девять очков после первой четверти.

Вторая четверть началась с увеличения отрыва «Уралмаша» до 10 очков. Примерно еще четыре минуты понадобилось гостям для набора преимущества в 18 баллов с помощью трехочковых Гарретта Нэвелса и Октавиуса Эллиса, а также точными бросками с короткой дистанции. БК «Минск» отвечал быстрыми контратаками, которым не хватало реализации. Ближе к концу четверти хозяева стали стабильно забрасывать и в кольцо начали залетать трехочковые броски. Но нити игры были у БК «Уралмаш», их отрыв по завершению первой половины составил 16 очков из-за дальнего броска форварда Максима Прощенко на последней секунде.

В третьей четверти «Уралмаш» продолжил наказывать соперника за нереализованные броски, которые велись с упором на дальние дистанции. После пересечения порога в 20 очков отставания тренерский штаб «Минска» взял тайм-аут. Затем хозяева начали бросать точнее и добирать свои баллы, но через их защиту игроки «Уралмаша» продолжали пробегать насквозь и с отличной реализацией забрасывать трехочковые. Третья четверть закончилась со счетом 53:81 и разрывом в 28 баллов.

Четвертая четверть стала попыткой БК «Минск» отыграть отрыв, что у них от части получилось. Им удалось сократить отставание на четыре очка в начале, но минчан не хватило надолго - гости вернули свое преимущество. На половине четверти с двухочковым броском Александра Захарова отрыв дошел до 30 очков. Два трехочковых и улучшенная реализация вернули «Минску» отставание в менее 30 баллов. За 40 секунд до конца добивающим броском Кирилла Михеева БК «Уралмаш» перешагнул порог в 100 очков. Итоговый счет 73:101 в пользу гостей.

Лучший снайпер матча Гарретт Нэвелс «Уралмаш» (28 очков). У БК «Минск» самый результативный форвард Якоб Чебашек (20 очков).

Следующий матч баскетбольная команда «Уралмаш» сыграет 12 ноября в столице Казахстана против «Астаны».

Александр Стародумов

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте