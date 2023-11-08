Изо всех лошадиных сил

Краснодарский край считается самым энергонасыщенным регионом в стране, демонстрируя показатель энергообеспеченности агропредприятий на уровне 199 л. с. на 100 га (при 160 л. с. на 100 га в среднем по России). Ежегодно кубанские фермеры приобретают сельскохозяйственную технику на сумму более 17 млрд руб. Участники рынка отмечают, что в связи с санкциями, ростом стоимости доллара и сложной логистики ряд западных запчастей для приобретенной ранее техники стал существенно дороже. В то же время, отмечают эксперты, отечественные, белорусские и китайские аналоги в соотношении цены и качества ничуть не уступают ушедшим с рынка образцам техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Хижняк Фото: Николай Хижняк

Дефицита в технике нет

Ежегодно фермеры Краснодарского края приобретают сельскохозяйственную технику на сумму более 17 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. По данным ведомства, в настоящее время на балансе сельскохозяйственных предприятий края находится 32,7 тыс. тракторов; 7,6 тыс. зерноуборочных и 574 кормоуборочных комбайнов и комплексов; 504 свеклоуборочных комбайна; 6177 зерновых сеялок; 9455 сеялок и 497 посевных комплексов.

«Техническая готовность тракторов и сельскохозяйственной техники в настоящее время составляет 99–100 %, модернизация отрасли идет ускоренными темпами. Только с начала этого года в АПК края поступило более двух тысяч единиц новых сельхозмашин на сумму более 12 млрд руб. Это 655 тракторов, 136 зерноуборочных комбайнов, 15 кормоуборочных комбайнов, 1202 единицы прочей техники. Для приобретения сельхозмашин на региональном и федеральном уровнях действуют выгодные программы государственной поддержки», — рассказали в краевом минсельхозе.

В результате технического перевооружения ежегодно растет энергообеспеченность агропредприятий региона. Сейчас, по данным краевого минсельхоза, она составляет почти 199 л.с. на 100 гектаров, а это один из самых высоких показателей в стране.

Дефицита техники кубанские аграрии на сегодняшний день не испытывают, подтверждает и полномочный представитель губернатора Краснодарского края по взаимодействию с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Вячеслав Легкодух. Край, по его словам, — самый энергонасыщенный регион в стране. «У нас больше 190 л. с. на 100 гектаров, в целом по России эта цифра составляет чуть менее 160 л. с. Таким образом, у Краснодарского края даже есть определенный запас мощности. Кроме того, наш регион находится в числе передовиков по числу приобретенных тракторов и по объему работы с Росагролизингом», — говорит господин Легкодух.

Директор департамента продаж по РФ (Юго-Запад) компании «Ростсельмаш» Валерий Заболотный также утверждает, что по энергообеспеченности сельского хозяйства Краснодарский край демонстрирует один из лучших показателей в стране. По его данным, в 2022 году этот показатель составил 271,2 л. с. на 100 га, что на 15,3% выше среднестатистического показателя по ЮФО.

«В частности, в регионе на 1000 га пашни приходится шесть тракторов, в ЮФО — 3,5. В результате, в крае тракторы работают с меньшей нагрузкой: она составляет 167,9 га против 286,5 га. Коэффициент ежегодного обновления техники в регионе также один из высоких. Он составляет 5,3% по тракторам (за исключением используемых в землеустройстве и мелиорации), 6% по зерноуборочным комбайнам, 6,3% по кормоуборочным комбайнам», — рассказывает господин Заболотный.

Кубанские сельхозтоваропроизводители, по словам собеседника «Ъ-Кубань», активно пополняют и обновляют свои парки агромашинами «Ростсельмаш». Благодаря этому сегодня 20% парка зерноуборочных комбайнов составляет продукция компании не старше пяти лет. С 2018 года компания поставила в Краснодарский край порядка 1300 комбайнов и тракторов.

Запад исчез из приоритетов

Вячеслав Легкодух констатирует, что сегодня внимание при принятии решения об инвестициях в приобретение новой техники сместилось от европейских к азиатским производителям. В то же время, по его словам, сбоев по обслуживанию работающей техники европейского и другого ушедшего с российского рынка производства сегодня нет. «Запчасти поставляются. Единственный момент — логистика и курс доллара сделали покупку запчастей дороже», — говорит фермерский омбудсмен.

По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, сегодня для приобретения сельхозтехники наиболее эффективно работают программы льготного лизинга, предоставляемого через АО «Росагролизинг». В частности, активно приобретается техника белорусского производства. Так, в середине сентября первые лица администрации Краснодарского края посетили Беларусь, где подписали ряд соглашений. Был подписан протокол о намерениях по реализации инвестиционного проекта «Создание комбайнового завода на территории Краснодарского края». Это продолжение проекта по сборке в крае сельхозтехники «Гомсельмаш», который предусматривает увеличение уровня ее локализации в регионе. Еще одним итогом встречи стало подписание о реализации проекта по строительству в Краснодаре торгово-сервисного центра спецтехники «Беларус».

В краевом минсельхозе отмечают, что в настоящее время предусмотрена фиксация цен на сельскохозяйственные тракторы белорусского производства, а также предоставление скидки до 20% на сельскохозяйственные тракторы отечественного производства в рамках реализации мероприятий, предусмотренных правительственным постановлением «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники».

«Край со своей стороны также финансово помогает аграриям в приобретении техники. С 2022 года по поручению губернатора Вениамина Кондратьева из краевого бюджета выделяются средства для компенсации затрат на приобретение сельхозтехники, произведенной в России и других странах. В 2022 году на эти цели было выделено 40 млн руб., в 2023 году — 80 млн руб. Сегодня у большинства аграриев преобладает современная широкозахватная техника для подготовки почвы, все больше получают распространение посевные комплексы, которые могут заменить несколько обычных агрегатов», — рассказали в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани, отметив, что передовые образцы сельскохозяйственной техники будут представлены 21–24 ноября в Краснодаре на ежегодной сельхозвыставке «ЮГАГРО» .

Основатель ООО «ТД “Агростройторг”» Сергей Доронькин отмечает, что программа благоприятно сказывается для развития сельского хозяйства. «И я знаю, что в 2024 году финансирование этой программы увеличится. Думаю, это как раз те меры, которые необходимы фермерам в современных реалиях. И конечно, это большой стимул к покупке отечественной техники», — говорит господин Доронькин.

«Из других инструментов поддержки необходимо напомнить сельхозтоваропроизводителям о том, что правительство РФ увеличило бюджет этого года и расширило список техники, подпадающей под действие программы “1432”, по которой аграрии могут приобрести сельхозтехнику со скидкой 10–20% в зависимости от региона. В Краснодарском крае — 10%. В программу возвращены тракторы, зерно- и кормоуборочные машины. От Ростсельмаша в ней участвуют тракторы 2000 серии, комбайны и самоходные универсальные косилки», — говорит господин Заболотный.

Замещение без нареканий

Сегодня многие крестьянско-фермерские хозяйства столкнулись с ростом цен на сельхозтехнику, констатирует Сергей Доронькин. Цены, по его словам, выросли примерно в полтора раза по отношению к прошлому году. В связи с этим, говорит он, сократилось количество закупаемой техники, но потребность в обновлении парка никуда не делась.

«Несмотря на трудности, техника приобретается, в основном отечественных и белорусских производителей. Насколько я знаю, острой нехватки сейчас нет. Я, как производитель, который на рынке уже 13 лет, могу сказать, что наши растворные узлы для производства удобрений вполне способны заменить аналогичное оборудование от импортных производителей», — рассказывает господин Доронькин.

Вячеслав Легкодух признает, что сегодня есть определенные трудности с комбайновой техникой, потому что она очень сильно подорожала, а комбайновый парк требует более детального подхода к обновлению. «Нам в регионе довольно прилично не хватает комбайнов. Но для решения этой проблемы краевые власти договорились с белорусами, и в Усть-Лабинске уже началась сборка белорусских комбайнов. Я считаю, что сегодня соотношение цены и качества у комбайна “Полесье” не хуже, чем у комбайнов Ростсельмаша. А у Ростсельмаша идеальное сочетание цены и качества на моделях 585 и 595 Acros. При стоимости в 15–18 млн руб. этот комбайн по производительности лишь незначительно уступает импортным машинам, которые стоят на десятки миллионов дороже», — говорит фермерский омбудсмен.

Господин Легкодух отмечает, что пока нет нареканий на китайскую сельскохозяйственную технику. «Китайцы, как правило, делают трактора с большими просторными кабинами, насыщенные всевозможной электроникой, кондиционерами. Сегодня такие трактора занимают свою нишу, поскольку у нас наблюдается дефицит техники мощностью от 70 до 120 л. с. НТЗ-80, НТЗ-82, пожалуй, сейчас единственные на рынке в данной категории мощности, потому что остальные производители тракторной техники увлеклись выпуском достаточно мощных тракторов, ориентируясь на потребности крупных холдингов, которым необходимо сократить количество рабочей силы в процессе, чтобы один человек за смену делал не 100 гектаров, а, например, 200. Но фермерам не нужен большой трактор. Если у фермера чуть больше 400 гектаров земли, он мог бы купить один большой трактор, но предпочитает приобрести два средних — когда один занят на одних работах, второй — занят на других. А одним огромным трактором закрыть две работы сразу уже не получится. Есть в разных хозяйствах своя специфика», — рассказывает Вячеслав Легкодух.

Василий Хитрых

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