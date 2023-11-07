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Коммерсантъ FM
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МИД: Франция сорвала участие России в конференции ЮНЕСКО в Париже

Представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что руководство Франции сорвало участие российской делегации в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. По ее словам, Франция не испонила свои обязательства по выдаче виз представителям России.

Согласно комментарию Марии Захаровой, из-за несвоевременной выдачи французскими ведомствами виз на заседаниях в Париже не смогли присутствовать глава делегации и директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИДа Александр Алимов, а также сотрудник Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко.

«Эти эпизоды — примеры из череды аналогичных вопиющих случаев. За последние месяцы целый ряд российских представителей без объяснения причин не был допущен к участию в международных мероприятиях на площадке организации в Париже»,— сказала Мария Захарова.

Она также заявила, что российский МИД призывает гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле «решительно вмешаться в ситуацию и предпринять конкретные и результативные меры по обеспечению выполнения Францией своих обязательств».

Сегодня, 7 ноября, в Париже открылась 42-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО. В ходе заседаний представители государств-членов должны в том числе обсудить рекомендации по этичному использованию нейротехнологий, провести выборы в руководящие органы ЮНЕСКО и ее межправительственные и международные программы. Россия выдвинула свои кандидатуры на переизбрание в Исполнительный совет, Межправительственный комитет по биоэтике, межправительственный совет Международной гидрологической программы, Международный координационный совет программы «Человек и биосфера» и Межправительственный совет программы «Управление социальными преобразованиями».

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