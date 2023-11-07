В Краснодаре временно изменится схема семи трамвайных маршрутов

В Краснодаре из-за ремонта путей на улице Садовой изменится схема трамвайного движения. Как сообщают в мэрии, коррективы затронут работу трамваев № № 1, 2, 3, 15, 20, 21, 22.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

После 22:15 8 ноября трамваи № № 1, 2, 3, 20 проследуют от конечной остановки «ул. Декабристов» в депо по ул. Коммунаров. Трамваи № 2 и № 3 — с разворотом у железнодорожного вокзала Краснодар-I.

Трамвай № 15 будет ходить дольше: от конечной остановки «ул. им. П. Метальникова» в сторону ж/д вокзала последний вагон по данному маршруту отправится в 22:40.

Последний трамвай № 21 отправится из Юбилейного микрорайона в 21:38. В 21:24 и 22:14 рейсы проследуют от Юбилейного по маршруту № 7 до конечной остановки «ул. им. Димитрова».

После 22:00 трамваи проследуют от конечной остановки «Ул. П. Метальникова» в депо по ул. Коммунаров с разворотом у железнодорожного вокзала Краснодар-I.

По маршруту № 22 после 22:00 от конечной остановки «ул. им. П. Метальникова» до конечной остановки «ул. им. Димитрова» трамваи будут следовать в объезд перекрытого участка по ул. Коммунаров.

Наталья Решетняк

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