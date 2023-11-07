«Молот» в овертайме одержал 12-ю победу подряд

В заключительном матче домашней серии игр в рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Молот» в дополнительное время обыграл новокузнецкий «Металлург». Основное время завершилось вничью 3-3. Голы в пермской хоккейной команде забили Роман Ивашов, Денис Дюрягин и Константин Рыжов. Для выявления победителя было назначены дополнительные пять минут игры до первой заброшенной шайбы. «Молот» сумел реализовать численное большинство: Роман Ивашов довел счет победной серии матчей до двенадцати.

Теперь подопечные Павла Гусева отправляются на выезд. Очередной матч в турнире они проведут 13 ноября против «Динамо» в Санкт-Петербурге.