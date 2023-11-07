CNBC: власти Франции начали проверку Sanofi по подозрению в рыночных манипуляциях

Сегодня, 7 ноября, стало известно, что французское Управление по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями (PNF) начало проверку в отношении ведущей фармацевтической компании страны Sanofi. Сообщается, что речь может идти о событиях 2017 года, когда компания вывела на рынок свой противовоспалительный препарат Dupixent. По данным CNBC, власти могли заподозрить компанию «в распространении ложной или недостаточно достоверной информации и попытках ценовой манипуляции». Более подробных данных о позиции властей пока нет.

Сама Sanofi заявила, что у нее нет информации о каком-либо расследовании со стороны PNF. «Будучи публичной компанией, мы можем сказать, что вся финансовая информация, публикуемая Sanofi, является точной и достоверной. Проверка этой информации осуществляется двумя аудиторскими фирмами. Мы оставляем за собой право принять меры юридического характера против распространения любых ложных или клеветнических обвинений в наш адрес»,— отметила компания.

Евгений Хвостик