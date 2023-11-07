В Кавказском районе Краснодарского края выпал град

Град выпал днем 7 ноября на территории Кавказского района. Фотографии публикует издание «Огни Кубани».

«Только что в поселке Пролетарском прошел град»,— подписаны снимки.

Ранее в Краснодаре и других муниципалитетах региона объявили штормовое предупреждение из-за обильных осадков. На территории края ожидаются сильные дожди с грозами и градом. Порывы ветра могут достигать скорости в 20 м/с.

Наталья Решетняк

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