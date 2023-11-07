В Переславле отключат отопление и воду из-за аварии

В Переславле-Залесском 8 ноября отключат отопление и воду из-за аварии на главной насосной станции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В связи с аварией на главной насосной станции города завтра, 8 ноября, с 9:00 будет приостановлена подача ХВС, ГВС по всему городу и частично в Большой Бремболе»,— говорится в сообщении администрации.

Администрация попросила жителей города подготовить запас холодной воды.

Алла Чижова