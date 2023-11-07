В Ярославле ученики строящейся школы занимались физкультурой в коридоре
В Ярославле первоклассники недостроенной школы на улице Пашуковской, которые временно обучаются в школе №60, занимались физкультурой в коридоре. Нарушения выявила прокуратура Дзержинского района.
Фото: Прокуратура Ярославской области
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в новую школу на улице Пашуковской было зачислено 169 первоклассников. Однако школу к 1 сентября достроить не успели, и дети до конца строительства обучаются в школе №60. До школы детей доставляют новые автобусы.
Но прокуратура выявила, что из-за несогласованности учебных расписаний некоторые уроки физкультуры для первоклассников строящейся школы проходили в местах общего пользования, а именно — в коридоре.
«По результатам проверки прокуратура Дзержинского района внесла руководству департамента образовании мэрии Ярославля представление об устранении нарушений прав учащихся и недопущении подобных случаев в дальнейшем»,— сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Сейчас расписание скорректировали.