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В Ярославле ученики строящейся школы занимались физкультурой в коридоре

В Ярославле первоклассники недостроенной школы на улице Пашуковской, которые временно обучаются в школе №60, занимались физкультурой в коридоре. Нарушения выявила прокуратура Дзержинского района.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в новую школу на улице Пашуковской было зачислено 169 первоклассников. Однако школу к 1 сентября достроить не успели, и дети до конца строительства обучаются в школе №60. До школы детей доставляют новые автобусы.

Но прокуратура выявила, что из-за несогласованности учебных расписаний некоторые уроки физкультуры для первоклассников строящейся школы проходили в местах общего пользования, а именно — в коридоре.

«По результатам проверки прокуратура Дзержинского района внесла руководству департамента образовании мэрии Ярославля представление об устранении нарушений прав учащихся и недопущении подобных случаев в дальнейшем»,— сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Сейчас расписание скорректировали.

Алла Чижова

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