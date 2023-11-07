В Петербурге у крейсера «Аврора» прошла акция партии КПРФ
В Санкт-Петербурге у крейсера «Аврора» прошла ежегодная акция партии КПРФ, приуроченная к годовщине Великой Октябрьской революции.
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Как рассказали «Ъ-СПб» члены петербургского отделения коммунистов, в этом году «сверху спустили запрет» выходить к крейсеру с советскими флагами. При этом, как заметил корреспондент, флаги на акции, которую не согласовали городские власти, все же были.
Участники акции возложили цветы к стеле у крейсера «Аврора». Всего, по оценкам корреспондента «Ъ-СПб», на мероприятии присутствовало свыше 200 человек.