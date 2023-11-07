Суд подтвердил факт ограничения конкуренции на рынке девелопмента Новороссийска
Арбитражный суд Москвы поддержал позицию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в деле об ограничении конкуренции на рынке жилищного строительства Новороссийска властями города, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
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По данным ФАС, в ведомство поступила жалоба ООО «СЗ «Строй-Ресурс», которому было отказано в выдаче разрешения на строительство жилого комплекса и многоэтажной автостоянки. В администрации города сослались на решение городской Думы о приостановлении выдачи разрешений на строительство жилых объектов за исключением проектов комплексного развития территорий (КРТ).
«Застройщик не заключал с городской администрацией договор о комплексном развитии территории. Тем не менее, согласно Градостроительному кодексу РФ отсутствие такого договора не является основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство», – отметили в ФАС.
Антимонопольная служба признала жалобу ООО «СЗ «Строй-Ресурс» обоснованной, выдав городскому управлению архитектуры и градостроительства предписание об отмене вынесенных отказов.
Кроме того, нарушения закона о конкуренции выявили в действиях городских депутатов, которые закрепили соответствующие ограничения в Правилах землепользования и застройки Новороссийска. ФАС выдала городской Думе предупреждение, которое исполнено не было. На этом основании было возбуждено антимонопольное дело, оспорить которое в суде не удалось.
Год назад гордума Новороссийска ввела мораторий на строительство новых многоквартирных домов. С такой инициативой выступил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
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