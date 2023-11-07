Бывший директор саратовского «Горэлектротранса» добился смягчения наказания

Первый кассационный суд общей юрисдикции смягчил наказание бывшему директору МУПП «Саратовгорэлектротранс» Константину Касьянову, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Волжский районный суд Саратова приговорил подсудимого к штрафу в размере 300 тыс. руб., признав виновным в трех эпизодах растраты (ч 3 ст. 160 УК РФ) за фиктивное трудоустройство троих сотрудников. Также фигуранта обязали возместить ущерб в размере 643,7 тыс. руб.

«Первый кассационный суд общей юрисдикции, рассматривая кассационную жалобу защитника осужденного, отметил, что судами первой и апелляционной инстанций не учтены положения постановления Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2022 №53-П, исходя из которых сумма налога на доход физических лиц не входит в размер похищенного», — отметили в кассационной инстанции.

В результате коллегия по уголовным делам смягчила наказание Константину Касьянову до штрафа в размере 250 тыс. руб., а взысканную сумму ущерба снизила до 480 тыс. руб.

Никита Маркелов

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