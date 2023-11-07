Глава муниципалитета в Саратовской области пойдет под суд за 9 тысяч рублей

Прокуратура Балашова Саратовской области утвердила обвинительное заключение в отношении 67-летнего главы Тростянского муниципального образования, сообщили в надзорном ведомстве.

Следствие полагает, что фигурант в декабре 2022 года незаконно премировал себя на сумму в 9 тыс. руб. Действие квалифицировали как растрата (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

По данным Kartoteka.ru, в указанное время муниципальное образование возглавлял Сергей Стенюшкин.

Никита Маркелов

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