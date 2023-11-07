Брак между молодоженами 100 и 75 лет заключен в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде 7 ноября органы ЗАГС зарегистрировали брак 100-летнего режиссера Отар Дадишкилиани с Татьяной Уколовой. Невеста на 25 лет младше своего жениха.
Молодожены 100-летний Отар Дадишкилиани и 75-летняя Татьяна Уколова
Фото: ГУ ЗАГС Нижегородской области
По данным главного управления ЗАГС Нижегородской области, Отар Дадишкилиани является заслуженным артистом России, заслуженным деятелем искусств Белоруссии. В качестве режиссера-постановщика в Нижегородском театре оперы и балета были поставлены спектакли «Спартак», «Борис Годунов», «Летучая мышь», «Иван Сусанин», «Ханума» и «Русалка». Татьяна Уколова долгие проработала художником в нижегородском Доме актера.
Этот брак в управлении ЗАГС назвали абсолютным свадебным рекордом для региона по возрасту молодоженов.