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Брак между молодоженами 100 и 75 лет заключен в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 7 ноября органы ЗАГС зарегистрировали брак 100-летнего режиссера Отар Дадишкилиани с Татьяной Уколовой. Невеста на 25 лет младше своего жениха.

Молодожены 100-летний Отар Дадишкилиани и 75-летняя Татьяна Уколова

Молодожены 100-летний Отар Дадишкилиани и 75-летняя Татьяна Уколова

Фото: ГУ ЗАГС Нижегородской области

Молодожены 100-летний Отар Дадишкилиани и 75-летняя Татьяна Уколова

Фото: ГУ ЗАГС Нижегородской области

По данным главного управления ЗАГС Нижегородской области, Отар Дадишкилиани является заслуженным артистом России, заслуженным деятелем искусств Белоруссии. В качестве режиссера-постановщика в Нижегородском театре оперы и балета были поставлены спектакли «Спартак», «Борис Годунов», «Летучая мышь», «Иван Сусанин», «Ханума» и «Русалка». Татьяна Уколова долгие проработала художником в нижегородском Доме актера.

Этот брак в управлении ЗАГС назвали абсолютным свадебным рекордом для региона по возрасту молодоженов.

Андрей Репин

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