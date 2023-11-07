ФНС не удалось обанкротить липецкий «Интермаш»

Арбитражный суд Липецкой области отказал управлению Федеральной налоговой службы по региону (УФНС) в признании банкротом местного ООО «Интермаш». Об этом сообщила судебная система Липецкой области. Сумма долга составляла 1,2 млн руб.

УФНС обратилась в суд в феврале 2023 года с иском о признании «Интермаша» банкротом в упрощенном порядке. В ходе разбирательства задолженность была погашена. Кроме того, ведомство не предоставило доказательств прекращения хозяйственной деятельности ООО. В связи с этим суд встал на сторону предприятия.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Интермаш» было зарегистрировано в Липецке в 2008 году для производства металлообрабатывающих станков. Уставный капитал — 180,5 млн руб. Директором является Елена Нестерчук, основным владельцем через ООО «Инвестиционная группа "Союз"» — Кирилл Петров (67% компании). Выручка «Интермаша» в 2022 году составила 22,7 млн руб., чистый убыток — 9,6 млн руб., в 2021-м — 80,7 млн руб. и 9,6 млн руб. соответственно.

В 2019 году Кирилл Петров вместе с братом Владимиром как основные акционеры АО «Липецкое станкостроительное предприятие» (ЛСП) стали фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии). Изначально в отношении них было выдвинуто лишь одно обвинение, касавшееся закупки у «Интермаша» на средства госзайма якобы некондиционного продольно-шлифовального станка стоимостью около 40 млн руб. В ходе расследования этого эпизода следствие установило, что акционеры ЛСП причастны к хищению 211 млн руб. у входящего в госкорпорацию «Ростех» АО «Станкопром». Эти средства структурам Петровых были выделены на закупку новых станков для листовой металлообработки, но впоследствии выяснилось, что на липецкое предприятие якобы поставили бывшее в употреблении оборудование. В 2020 году фигурантов отпустили под подписку о невыезде после того, как они отсидели максимально возможный срок под домашним арестом — год.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ».

Алина Морозова

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