В Нижнем Новгороде жителя Твери осудили за продажу арендованного автомобиля

Житель Твери Кирилл Хапов осужден в Нижнем Новгороде за продажу взятого в аренду автомобиля. По данным картотеки судебных дел Канавинского районного суда, он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к четырем годам лишения свободы

В ходе судебного разбирательств установлено, что мужчина взял в аренду автомобиль, стоимостью 2,6 млн руб. Он заранее знал, что возвращать машину собственнику не будет. Вместо этого он продал автомобиль за 550 тыс. руб., а деньги присвоил.

Подсудимый был взят под стражу в зале суда. Наказание он будет отбывать колонии общего режима.

Андрей Репин