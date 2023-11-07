В 2024 году объем услуг туркомплекса на Кубани может вырасти до 220 млрд рублей

В Краснодарском крае в следующем году объем услуг туристического комплекса может вырасти до 220 млрд руб. Это на 1,6% выше, чем в 2023 году (205 млрд руб., рост на 1,7% по сравнению с 2022), пишет ТАСС со ссылкой на министерство экономики Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По данным ведомства, положительная динамика сохраняется даже несмотря на перераспределение турпотока в связи с закрытием аэропортов юга России. В краевом минэкономики заявили также, что железнодорожное и автомобильное сообщение не смогли полностью решить проблемы доступности курортов для приезжих из Сибири и Дальнего Востока.

Специалисты ведомства прогнозируют последовательное наращивание объемов услуг и турпотока. К 2026 году ожидают показатель порядка 258 млрд руб. с ростом относительно 2022 года на 12,3%. Этого, как считают в ведомстве, удастся добиться за счет создания новых современных санаторно-курортных объектов, решения логистических проблем, развития общекурортной инфраструктуры и создания туристских кластеров в крае.

Вячеслав Рыжков

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