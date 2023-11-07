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Агентство АКРА повысило рейтинг «Кошелев-банка»

Рейтинговое агентство АКРА повысило рейтинг «Кошелев-банка» до BB(RU) со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в отчете агентства.

Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценки текущего риск-профиля, сохранением удовлетворительной позиции по достаточности капитала и адекватной оценкой ситуации с ликвидностью и фондированием. По данным АКРА, стратегия самарского банка отвечает макроэкономическим и региональным предпосылкам развития, а качество корпоративного управления соответствует выбранным направлениям деятельности и масштабу кредитной организации. Рейтинговое агентство отмечает устойчиво прибыльный характер деятельности банка и оценивает достаточность капитала как удовлетворительную.

АО «Кошелев-банк» входит в Топ-100 российских банков по уровню эффективности и в Топ-150 банков страны по активам-нетто, которые на 1 ноября 2023 года составили 22,4 млрд.руб. Кредитный портфель банка достиг 10,2 млрд.руб. Привлечённые средства от розничных клиентов составили 13,5 млрд. руб., от корпоративных клиентов – 2,8 млрд.руб., из них на депозитных счетах – 1,3 млрд. руб., на расчетных счетах – 1,5 млрд. руб. Чистая прибыль организации за 10 месяцев текущего года составила 253 млн.руб.

Владимир Махов

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