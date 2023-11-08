Номер для чиновника

Во взаимоотношениях региональной власти и бизнеса нарабатывается новая практика: предприниматели безвозмездно отдают в госсобственность часть еще не построенной недвижимости. Так, власти готовятся безвозмездно получить 700 кв. м в гостиничном комплексе у клинической больницы №3, планируемом к строительству организацией «Управление проектами». В мин­эке заявляют, что это исключительно инициатива инвестора, сам инвестор ситуацию не комментирует. Недавно девелопер пермского БЦ «Магнат» подарил региону 579 кв. м на первом этаже здания. Одни эксперты говорят, что ранее такая практика для Перми была нехарактерна, другие подчеркивают, что инвесторы выполняют ранее достигнутые договоренности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Девелопер гостиничного комплекса по ул. Героев Хасана, 24 — ООО «Управление проектами» — безвозмездно передаст в краевую собственность часть помещений в будущем отеле. Об этом сообщается в протоколе недавнего заседания краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата. Параллельно «Управление проектами» попросило совет согласовать изменения своей инициативы — вместо анонсированного ранее медцентра инвестор построит по ул. Героев Хасана, 24 гос­тиничный комплекс. Так как проект компании имеет статус «приоритетный инвестиционный», то согласовать изменения в него должен был совет по предпринимательству.

Многофункциональный гостиничный комплекс на площадке возле клинической больницы №3 будет состоять из двух очередей. Стоимость проекта вырастет с 420 млн до 1,3 млрд руб. Первую очередь планируется сдать в декабре 2026 года, а вторую — в апреле 2028-го. Инвестор обязуется не позднее 31 декабря 2025 года заключить с органом госвласти Пермского края соглашение о намерениях безвозмездной передачи в региональную собственность помещения на втором этаже комплекса. Помещения в 700 кв. м должны иметь отдельный вход. Не позднее трех месяцев с момента ввода комплекса в эксплуатацию помещения надо передать в краевую собственность.

ООО «Управление проектами» ранее контролировалось бывшим председателем совета директоров «Медлайфа» Вячеславом Логиновым. В октябре компанию выкупил собственник и управляющий строительного холдинга «Мегаполис» Леонид Крепак.

В краевом минимущества отметили, что пока говорить о дальнейших планах по использованию этих помещений рано. В региональном минэкономразвития пояснили, что безвозмездная передача площадей в будущем гостиничном комплексе — предложение инициатора инвестпроекта, потому его не комментируют.

В группе «Мегаполис» ситуацию не прокомментировали.

Ранее стало известно еще об одном факте безвозмездной передачи недвижимости краевым властям. Так, ООО «Магнат» (девелопер одноименного БЦ возле набережной) передал в региональную собственность половину первого этажа здания, то есть 579 кв. м. К строительству БЦ приступили около 10 лет назад и долгое время не могли ввести его в эксплуатацию, в том числе из-за претензий властей. Теперь госучреждение «Центр занятости Пермского края» откроет там современный центр «Работа России», который, в том числе, будет подбирать кадры предприятиям, нуждающимся в большом числе сотрудников.

«Гостиницы необходимы и в периферийных районах города»,— заметил владелец отелей New Star и City Star Александр Полев. Собеседник обратил внимание, что в публичное пространство вынесены не все детали проекта гостиничного комплекса. «Если проекту присвоен статус «приоритетного инвестиционного», значит, он имеет льготы по налогообложению и прочему. Скорее всего, передача площадей властям — условие этого инвестпроекта»,— заметил господин Полев. По мнению собеседника, условие передать часть помещений в региональную собственность было просчитано и согласовано сторонами заранее.

Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев полагает, что передача девелоперами региональным властям коммерческой недвижимости в своих бизнес-центрах и гостиничных комплексах может в будущем повысить востребованность объектов у арендаторов. В Перми такая практика раньше не встречалась. «Мы можем предположить, что если бы эти помещения были выставлены в открытый рынок, то они бы по какой-то цене нашли своего покупателя»,— рассуждает Алексей Ананьев, уточняя, что средняя стоимость коммерческой недвижимости в Перми — порядка 45 тыс. руб. за кв. м в зависимости от местоположения, технического оснащения и прочего. Если девелопер не будет распоряжаться переданными региону площадями или не получит средств за их продажу, значит, он будет иметь какую-то равноценную выгоду, полагает гендиректор АН «Респект».

Евгения Ахмедова