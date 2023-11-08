Номер для чиновника

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Пермские инвесторы дарят недвижимость властям региона
Во взаимоотношениях региональной власти и бизнеса нарабатывается новая практика: предприниматели безвозмездно отдают в госсобственность часть еще не построенной недвижимости. Так, власти готовятся безвозмездно получить 700 кв. м в гостиничном комплексе у клинической больницы №3, планируемом к строительству организацией «Управление проектами». В минэке заявляют, что это исключительно инициатива инвестора, сам инвестор ситуацию не комментирует. Недавно девелопер пермского БЦ «Магнат» подарил региону 579 кв. м на первом этаже здания. Одни эксперты говорят, что ранее такая практика для Перми была нехарактерна, другие подчеркивают, что инвесторы выполняют ранее достигнутые договоренности.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Девелопер гостиничного комплекса по ул. Героев Хасана, 24 — ООО «Управление проектами» — безвозмездно передаст в краевую собственность часть помещений в будущем отеле. Об этом сообщается в протоколе недавнего заседания краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата. Параллельно «Управление проектами» попросило совет согласовать изменения своей инициативы — вместо анонсированного ранее медцентра инвестор построит по ул. Героев Хасана, 24 гостиничный комплекс. Так как проект компании имеет статус «приоритетный инвестиционный», то согласовать изменения в него должен был совет по предпринимательству.
Многофункциональный гостиничный комплекс на площадке возле клинической больницы №3 будет состоять из двух очередей. Стоимость проекта вырастет с 420 млн до 1,3 млрд руб. Первую очередь планируется сдать в декабре 2026 года, а вторую — в апреле 2028-го. Инвестор обязуется не позднее 31 декабря 2025 года заключить с органом госвласти Пермского края соглашение о намерениях безвозмездной передачи в региональную собственность помещения на втором этаже комплекса. Помещения в 700 кв. м должны иметь отдельный вход. Не позднее трех месяцев с момента ввода комплекса в эксплуатацию помещения надо передать в краевую собственность.
ООО «Управление проектами» ранее контролировалось бывшим председателем совета директоров «Медлайфа» Вячеславом Логиновым. В октябре компанию выкупил собственник и управляющий строительного холдинга «Мегаполис» Леонид Крепак.
В краевом минимущества отметили, что пока говорить о дальнейших планах по использованию этих помещений рано. В региональном минэкономразвития пояснили, что безвозмездная передача площадей в будущем гостиничном комплексе — предложение инициатора инвестпроекта, потому его не комментируют.
В группе «Мегаполис» ситуацию не прокомментировали.
Ранее стало известно еще об одном факте безвозмездной передачи недвижимости краевым властям. Так, ООО «Магнат» (девелопер одноименного БЦ возле набережной) передал в региональную собственность половину первого этажа здания, то есть 579 кв. м. К строительству БЦ приступили около 10 лет назад и долгое время не могли ввести его в эксплуатацию, в том числе из-за претензий властей. Теперь госучреждение «Центр занятости Пермского края» откроет там современный центр «Работа России», который, в том числе, будет подбирать кадры предприятиям, нуждающимся в большом числе сотрудников.
«Гостиницы необходимы и в периферийных районах города»,— заметил владелец отелей New Star и City Star Александр Полев. Собеседник обратил внимание, что в публичное пространство вынесены не все детали проекта гостиничного комплекса. «Если проекту присвоен статус «приоритетного инвестиционного», значит, он имеет льготы по налогообложению и прочему. Скорее всего, передача площадей властям — условие этого инвестпроекта»,— заметил господин Полев. По мнению собеседника, условие передать часть помещений в региональную собственность было просчитано и согласовано сторонами заранее.
Гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев полагает, что передача девелоперами региональным властям коммерческой недвижимости в своих бизнес-центрах и гостиничных комплексах может в будущем повысить востребованность объектов у арендаторов. В Перми такая практика раньше не встречалась. «Мы можем предположить, что если бы эти помещения были выставлены в открытый рынок, то они бы по какой-то цене нашли своего покупателя»,— рассуждает Алексей Ананьев, уточняя, что средняя стоимость коммерческой недвижимости в Перми — порядка 45 тыс. руб. за кв. м в зависимости от местоположения, технического оснащения и прочего. Если девелопер не будет распоряжаться переданными региону площадями или не получит средств за их продажу, значит, он будет иметь какую-то равноценную выгоду, полагает гендиректор АН «Респект».