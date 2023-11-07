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На Кубани с начала 2023 года установили 42 зарядные станции для автомобилей

С начала текущего года на территории Краснодарского края было установлено 42 зарядные станции, сообщает пресс-служба администрации региона. Всего же в текущем году планируется установить 66 станций в крупных городах края и на автомагистралях регионального значения.

«Сегодня 42 из них уже работают. До конца года запустят еще 24 — семь в Краснодаре и 17 в Сочи»,— цитирует пресс-служба заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина.

В строительстве новых станций используется отечественное оборудование. Зарядить автомобиль можно за 30-45 минут.

В прошлом году на территории Краснодарского края было установлено 89 электрозарядных станций.

Анастасия Назарова

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