Эксперты подтвердили высокий уровень эксплуатации гидротехнических сооружений Нововоронежской АЭС

Гидротехнические сооружения энергоблоков №6 и 7 Нововоронежской АЭС находятся на высоком уровне эксплуатации - это подтвердила комиссия в ходе регулярного планового обследования объектов.

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

В её состав вошли представители главного управления МЧС России по Воронежской области, отдела Государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Верхне-Донского Управления Ростехнадзора. экспертного центра ООО «Верхний Бьеф», руководители подразделений Нововоронежской АЭС,

После подписания акта, подтверждающего безопасное состояние шламоотвала, насосной станции подпитки, блочных насосных станций и канала подачи воды от градирен будет составлена декларация безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений энергоблоков.

«Декларация составляется не менее одного раза в 5 лет. Если к объектам есть какие то вопросы, то срок её действия сокращается. У нас две декларации - одна на энергоблок №5, вторая на энергоблоки №6,7 и обе с максимальным сроком действия. Это говорит о том, что наши гидросооружения находятся в хорошем рабочем состоянии», - отметил заместитель начальника цеха обеспечивающих систем Нововоронежской АЭС Дмитрий Белканов.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.