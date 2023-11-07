Четыре футболиста «Краснодара» вошли в расширенный состав сборной России

Голкипер Матвей Сафонов, защитник Сергей Волков, полузащитники Александр Черников и Никита Кривцов из футбольного клуба «Краснодар» включены в расширенный состав сборной России по футболу на ноябрьский тренировочный сбор, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС). Всего в списке 29 спортсменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: rfs.ru Фото: rfs.ru

Учебно-тренировочный сбор национальной команды стартует 13 ноября в подмосковном Новогорске. Через неделю, 20 ноября, сборная России проведет товарищеский матч в Волгограде против команды из Кубы.

В списке вратарей вместе с Матвеем Сафоновым указаны: Артур Нигматуллин («Пари НН»), Андрей Лунев («Карабах»), Илья Лантратов («Локомотив»).

В числе защитников с учетом Сергей Волкова: Арсен Адамов («Оренбург»), Даниил Хлусевич (московский «Спартак»), Руслан Литвинов (московский «Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Александр Сильянов («Локомотив»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»), Юрий Горшков («Крылья Советов»), Евгений Харин («Ахмат»).

В составе полузащитников наряду с Александром Черниковым и Никитой Кривцовым: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Антон Миранчук («Локомотив»), Сергей Пиняев («Локомотив»), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Уткин («Ростов»), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев (московский «Спартак»), Антон Зиньковский (московский «Спартак»), Иван Обляков (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Андрей Мостовой («Зенит»).

Нападающие национальной команды: Александр Соболев (московский «Спартак»), Иван Сергеев («Зенит»), Федор Чалов (ЦСКА).

Наталья Решетняк

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