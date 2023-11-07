Сочи и Краснодар назвали лучшими городами для жизни зимой

Лучшими городами для жизни зимой признали Сочи и Краснодар. За них в исследовании сервиса «Работа.ру» проголосовали 45% и 32% респондентов соответственно. Всего в опросе приняли участие 3,2 тыс. человек из всех регионов РФ, сообщают «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Тройку лидеров рейтинга замкнули Минводы с 25% голосов. Далее следуют Геленджик (24%), Москва (20%), Ростов-на-Дону (16%), Калининград (15%), Новороссийск (12%), Санкт-Петербург (11%) и Казань (9%). При выборе городов опрошенные руководствовались в основном климатическими условиями 53% проголосовавших. Еще 30% респондентов считают важным наличие в городе множества мест для досуга и развлечений. Хорошую экологическую ситуацию важным аспектом считают 24% респондентов.

Каждый пятый из проголосовавших хотел бы, чтобы в городе было много мест для зимнего отдыха. Еще 19% отметили развитый общественный транспорт и присутствие близких. Также россияне выделили большое количество предприятий общепита (18%), много снега (11%) и доступное жилье (5%).

Вячеслав Рыжков

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