Казанцы раскупили все билеты на произвольную программу Гран-при России

Жители Казани раскупили все билеты на произвольную программу в рамках этапа Гран-при России по фигурному катанию, который пройдет в Татарстане 12 ноября. Это следует из данных на сайте театрально-концертной кассы Kassir.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Сам этап Гран-при РФ будет проходить в Казани с 10 по 12 ноября. Однако в свободной продаже остались лишь билеты на 11 ноября. Их количество в данный момент составляет чуть более 250. Стоимость составляет 2,2 тыс. руб.

Турнир пройдет в казанском Дворце спорта. Зал рассчитан на 3,5 тыс. человек.

"Ъ-Казань"