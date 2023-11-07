Житель Сочи осужден за махинации с акциями пансионата «Олимпийский-Дагомыс»

Центральный районный суд Сочи признал местного жителя Игоря Новака виновным в особо крупном мошенничестве с ценными бумагами АО «Пансионат "Олимпийский-Дагомыс"», сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Подсудимый приговорен к трем годам лишения свободы условно.

По данным суда, Игорь Новак договорился с владельцем акций пансионата стоимостью 93,4 млн руб. о приобретении пакета ценных бумаг. При этом господин Новак просил отсрочить оплату по сделке. Продавец акций, который имел долгие доверительные отношения с господином Новаком, одобрил безденежную сделку и направил в регистрационный орган распоряжения о списании акций с себя и зачислении их на злоумышленника. При этом владелец акций не сообщил регистратору о том, что оплата за ценные бумаги не произведена.

После этого Игорь Новак продал пакет акций новому покупателю за 2 млн руб. Поскольку расчет за ценные бумаги не был произведен, первый владелец акций обратился в суд и в правоохранительные органы. Сделка с новым покупателем была расторгнута, ценные бумаги вернулись первому владельцу, в результате купивший акции гражданин потерял 2 млн руб.

Анна Перова, Краснодар