В Гаврилов-Яме у пьющего водителя изъяли самодельный автомобиль

В Гаврилов-Яме Ярославской области у 39-летнего местного жителя изъяли самодельный транспорт, которым он управлял в состоянии опьянения. Транспорт конфисковали в собственность государства, а мужчине суд назначил 200 часов обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самодельный транспорт

Фото: Прокуратура Ярославской области Самодельный транспорт

Фото: Прокуратура Ярославской области

Суд установил, что в мае этого года мужчина в состоянии опьянения управлял незарегистрированным самодельным механическим колесным транспортом. Водителя остановили сотрудники ГИБДД в селе Великом и зафиксировали факт нарушения.

По итогам рассмотрения дела суд признал виновным мужчину по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление ТС в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Ранее его уже арестовывали на 10 суток за подобное нарушение.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года. Самодельное транспортное средство, на котором было совершено преступление, конфисковано в собственность государства»,— рассказали в прокуратуре.

Алла Чижова