ГИБДД ограничила движение по трассе Сургут-Салехард из-за непогоды

ГИБДД ограничила движение по участку трассы «Сургут — Салехард» из-за плохого состояния дороги на фоне непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ямалу.

Ограничение касается трассы в районе поста «Карамовский». Она закрыта в сторону Юга и Севера. Ограничения приняты из-за образования гололеда, осадков в виде дождя и мокрого снега. На участке затруднено движение грузовых автомобилей.

Из-за высокой вероятности гололеда и снежных заносов автоинспекторы рекомендуют воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов.

Виталий Красиков

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