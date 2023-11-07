В Челябинской области убийцу местного жителя нашли спустя 21 год

Прокуратура Челябинской области задержала виновного в убийстве местного жителя, совершенного в 2002 году. Им оказался гражданин республики Таджикистан, сообщает управление Следственного комитета России по Челябинской области.

По предварительным данным, обвиняемый с целью ограбить местного жителя нанес ему удары по голове и колото-резаные ранения бутылкой в шею. От полученных травм мужчина скончался. В ходе расследования был опрошен круг знакомых подозреваемого и получен генотип ранее судимого гражданина Таджикистана 1981 года рождения.

Также была проведена генотипоскопическая экспертиза найденных предметов на месте преступления. Она подтвердила причастность обвиняемого к произошедшему. Задержанный дал показания. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

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