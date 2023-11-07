Сочинец осужден за мошенничество с акциями пансионата «Олимпийский-Дагомыс»

В Сочи суд вынес приговор Игорю Новаку, обвиняемому в крупном мошенничестве с ценными бумагами (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Следствием и судом установлено, что Новак заключил договор купли-продажи ценных бумаг АО «Пансионат Олимпийский-Дагомыс», в соответствии с которым был обязан оплатить и принять акции пансионата общей стоимостью 93,4 млн руб. Доверяя покупателю, продавец акций одобрил безденежную сделку продажи ценных бумаг и направил в регистрационный орган распоряжения о списании акций с себя и зачислении их на подсудимого, не отразив в документах соответствующее обременение. После этого, как утверждает следствие, Игорь Новак продал акции третьему лицу за 2 млн руб., при этом сам он так и не рассчитался за них.

Позже договор между Новаком и первым продавцом был расторгнут в судебном порядке из-за неоплаты, а ценные бумаги изъяты у нового владельца и возвращены прежнему. Таким образом, покупатель акций у Новака понес крупный ущерб.

Центральный суд Сочи признал подсудимого виновным, назначив ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

Как писал «Ъ-Кубань», АО «Пансионат Олимпийский-Дагомыс» признали банкротом в июне 2018 года. С иском в Арбитражный суд Кубани обратился Алексей Ковалев. Дебиторскую задолженность пансионата «Олимпийский-Дагомыс» оценили в 115 млн руб. Так, задолженность ООО «Жилстройсервис» перед банкротом составляет 133,6 млн руб. Ее рыночная стоимость — 88,1 млн руб. Долг Александра Доценко (72,4 млн руб.) оценен в 11,7 млн руб., а долг Игоря Новака (97,1 млн руб.) — в 15,8 млн руб.

В марте 2021 года стало известно, что пансионат «Олимпийский-Дагомыс» 1982 года постройки будет реконструирован в четырехзвездочный апарт-отель. Объем инвестиций в проект оценили в 2,3 млрд руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Пансионат Олимпийский-Дагомыс» зарегистрировано в Сочи в 1995 году. Уставный капитал — 4,9 млн руб. Директором значился Сергей Поздняков. Предприятие, оказывающее оздоровительные услуги, на 54,8% принадлежит АО «Манитоба Эстейтс Корпорейшн» (Британские Виргинские острова) и на 25% — ООО «Ле Ронд Девелопмент», которое зарегистрировано по тому же адресу, что и «Пансионат Олимпийский-Дагомыс»: Сочи, ул. Ленинградская, 7а. Там же находится само здание пансионата.

Наталья Решетняк

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