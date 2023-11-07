Яна Лантратова предложила ввести новую надбавку к пенсии

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова (фракция «Справедливая Россия – За правду») направила заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой предложение ввести надбавку к пенсии для людей старше 70 лет, если они в течение жизни имели на иждивении троих или более детей. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Автор инициативы отметила, что сейчас законодательство гарантирует двойной размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, если они достигли 80 лет или являются инвалидами первой группы.

«Предлагаю дополнить категорию лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и включить туда лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трех и более детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой, — сообщила Яна Лантратова. — Они смогут дополнительно получать 7 567 руб. в месяц».

Депутат полагает, что мера позволит эффективно поддержать многодетные семьи, а также простимулирует российские семьи к рождению детей.

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