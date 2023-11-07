Подмосковная компания отремонтирует воронежские дороги за 447,1 млн рублей

ООО «Дорожное строительство и ремонт» выиграло конкурс на ремонт дорог в 26 муниципальных районах региона, а также в Воронеже и Богучаре. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Компания не стала снижать начальную стоимость, и сумма контракта составила 447,1 млн руб.

Общая протяженность подлежащих ремонту участков составляет 59,9 км. Работы профинансируют из областного бюджета. Их необходимо выполнить до 15 октября 2024 года.

По данным Rusprofile, ООО «Дорожное строительство и ремонт» зарегистрировано в Московской области в городе Пушкино в 2006 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Руководитель и владелец— Роман Деев. В 2022 году выручка компании составила 1,7 млрд руб. Чистая прибыль — 282 тыс. руб. Годом ранее эти показатели составляли 1 млрд руб. и 17,5 млн руб .

Ранее сообщалось, что в Воронеже дошло до суда уголовное дело о картельном сговоре крупных дорожных компаний против директора подмосковного ООО «Дорожное строительство и ремонт» Романа Деева.

Егор Якимов