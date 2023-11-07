Подмосковная компания отремонтирует воронежские дороги за 447,1 млн рублей
ООО «Дорожное строительство и ремонт» выиграло конкурс на ремонт дорог в 26 муниципальных районах региона, а также в Воронеже и Богучаре. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Компания не стала снижать начальную стоимость, и сумма контракта составила 447,1 млн руб.
Общая протяженность подлежащих ремонту участков составляет 59,9 км. Работы профинансируют из областного бюджета. Их необходимо выполнить до 15 октября 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Воронеже дошло до суда уголовное дело о картельном сговоре крупных дорожных компаний против директора подмосковного ООО «Дорожное строительство и ремонт» Романа Деева.