В Кургане из-за тумана не смог приземлиться самолет из Сочи

Рейс Сочи – Курган не смог приземлиться в аэропорту Зауралья из-за тумана. Самолет совершил посадку в Тюмени, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

На борту перенаправленного в другой аэропорт рейса ЕО-520 авиакомпании «Икар» находились 110 пассажиров.

Кроме того, из-за тумана в аэропорту Кургана 7 ноября отменен вылет еще одного рейса авиаперевозчика «Икар» – в Санкт-Петербург. По расписанию борт должен был отправиться 14:55. На рейс продан 81 билет. По решению авиакомпании пассажиры автобусами отправлены в аэропорт Тюмени, откуда вылетят до Санкт-Петербурга.

Курганская транспортная прокуратура контролирует исполнение требований федеральных авиационных правил, в части предоставления пассажирам необходимых услуг.

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