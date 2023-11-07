На Урале запустили импортозамещающее производство косметики для животных

В Екатеринбурге на базе технопарка «Университетский» запустили производство косметики для собак и кошек. Предприятие полного цикла запустила уральская компания Groom. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«В дальнейшем планируется строительство производственного комплекса, ориентированного на импортозамещение на российском рынке груминга. Мы окажем необходимую поддержку проекту»,— рассказал министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков.

Производство началось с линейки средств для собак. В ней продукты для ухода, глубокой очистки, спрей от колтунов и шампуни для разных пород собак: для объема — для шпицев и пуделей; с эффектом утяжеления длинной шерсти — для мальтийских болонок и йоркширских терьеров, текстурирующий — для жесткошерстных пород.

На начальном этапе мощность производства составит 22 тонны продукции в месяц. Groom планирует построить крупный зооцентр с производительной мощностью 160 тонн в месяц, ветеринарной клиникой и гостиницей для животных. Также компания запустит в производство продуктов для домашних животных и лечебные средства от облысения. Стоимость проекта оценивается в 260 млн руб.

«С уходом из России импортных брендов в прошлом году спрос еще вырос. Материалы оказались уязвимым местом нашей сферы. Мы не могли оставить коллег в салонах в такой ситуации. Чтобы обеспечить продуктовую безопасность груминг сферы, мы решили построить собственное производство»,— отметила генеральный директор Groom Дарья Гоц.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте