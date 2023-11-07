С фермера в Татарстане пытаются взыскать полученные преступным путем деньги

Прокуратура Татарстана пытается через суд взыскать с местного фермера деньги, которые он получил незаконным путем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2018 году фермер получил грант свыше 2,9 млн руб. в рамках программы «Поддержка начинающих фермеров в Республике Татарстан на 2017–2020 годы». Позже, как считает следствие, свыше 650 тыс. руб. он обналичил через расчетный счет аффилированного предпринимателя, а деньги присвоил себе.

Позже его приговорили к исправительным работам за неправомерный оборот средств платежей.

В данный момент иск прокуратуры находится на рассмотрении в Мамадышском райсуде.

"Ъ-Казань"