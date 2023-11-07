В Крымске 19-летняя спортсменка до смерти забила мужчину и спрятала тело

Семь лет проведет в колонии общего режима 19-летняя жительница Крымска, забившая до смерти 33-летнего мужчину. Приговор вынес Крымский районный суд, сообщили в региональном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Республике Адыгея Фото: СУ СКР по Республике Адыгея

«Девушка признана виновной по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть)»,— уточнили в ведомстве.

Согласно приговору, преступление произошло 20 октября прошлого года в районе дома №19 «б» на улице Свердлова. Нетрезвый мужчина стал оказывать знаки внимания фигурантке, которая занималась единоборствами. На глазах у друзей девушка несколько раз целенаправленно нанесла потерпевшему не менее семи ударов кулаками и ногами по голове, грудной клетке и животу. От полученных травм мужчина скончался на месте преступления. После этого злоумышленница накрыла тело мужчины досками.

Приговор не вступил в законную силу.

Наталья Решетняк

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