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Коммерсантъ FM
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Спрос вышел в офисы

Почему растет число купленных коммерческих помещений

Продажи офисов в Москве достигли рекордных показателей за семь лет. С января по сентябрь они составили 370 тыс. кв. м, подсчитали эксперты компании Ricci. Основной объем площадей был раскуплен в бизнес-центрах класса А. На класс В приходится менее трети сделок.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рынок офисной недвижимости в этом году стал основным направлением для инвесторов, отмечает директор отдела продаж и приобретений Ricci Дмитрий Антонов: «Многие корпоративные клиенты, компании из реального сектора экономики по объективным причинам, наверное, не могут инвестировать в какие-то другие активы и покупают офисные помещения для себя, для собственного размещения.

Выгодно ли вкладывать деньги в площади в бизнес-центрах

Мы видим, что сегодня спрос с точки зрения формата практически полностью изменился. Если раньше это были какие-то инвесткомпании, то сегодня как раз больше конечные пользователи. И они покупают для себя, понимая, что на растущем рынке в перспективе 10 лет приобрести офисную недвижимость класса А выгоднее, чем взять в аренду».

В числе крупнейших сделок этого года, когда арендаторы решили выкупить свои же офисы, эксперты называют VK. Компания приобрела башню бизнес-центра Skylight на Ленинградском проспекте в Москве. Зимой правительство Москвы также купило бизнес-центр в офисном квартале «Верейская плаза». По данным на сентябрь, конечные пользователи инвестировали в офисы приблизительно 120 млрд руб., сообщили в компании Ricci.

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Если речь идет о длительных сроках, покупка оказывается более выгодной, чем аренда, пояснил генеральный директор консалтинговой компании Remain Дмитрий Клапша: «Одна из причин в том, что многие компании стали более пристально смотреть на безопасность, владеете ли вы фактически своим зданием или помещениями, можете ли вы обеспечить безопасность периметра. Второе — аренда против покупки. Выгоднее приобрести себе офисы.

Спрос на офисы в Москве стал рекордным по итогам полугодия

В-третьих, что-то новое построить сейчас дорого. И крупные компании, у которых есть отложенный спрос или задачи по консолидации, понимают, что в случае аренды им придется потратиться на отделку, которая стоит минимум 100 тыс. руб. за кв. м, и вложиться в чужое здание. Они подумают, что, может быть, им проще купить и инвестировать уже в собственное. Когда организации считают, прикидывают, чаша весов склоняется в сторону приобретения помещений».

В этом году на рынок коммерческой недвижимости активно вышли частные инвесторы — те, которые раньше покупали квартиры. Приобретение офиса на стадии котлована к вводу объекта в эксплуатацию может принести до 30-40% дохода, объяснили брокеры. А доходность от сдачи в аренду доходит до 8% годовых. Для сравнения: жилая московская недвижимость принесет только 3%.

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Светлана Белова

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