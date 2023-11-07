Предприятие в Удмуртии произвело 427 кг пельменей из неизвестного сырья

В Киясовском районе Удмуртии выявили производство мясных полуфабрикатов, где качество и безопасность продукции не смогли подтвердить. В частности, речь идет о 427 кг пельменей «Бабушкины», сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Предприятие указало, что для производства продукции использовало 30 кг говядины и 256 куриных яиц. Данного объема недостаточно для изготовления такого количества полуфабриката. При этом проследить качество сырье при производстве данной продукции оказалось невозможно, как и подтвердить его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении.

Продукцию реализовали на оптовый склад в Ижевске.

Таким образом предприятие нарушило ветеринарные правила организации работы по оформлению сопроводительных документов, а также ряд законов и регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции». В адрес предприятия и уполномоченного лица направили предостережение.