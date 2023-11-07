«РИА Новости»: регионы Черноземья — в топе по доступности аренды жилья

В 2023 году Белгородская и Липецкая области стали одними из десяти наиболее доступных российских регионов для аренды жилья. Об этом сообщается в исследовании «РИА Рейтинг».

Так, Белгородская область заняла шестое место в рейтинге — здесь доля семей, которые могут позволить себе арендовать квартиру, составила 62,2%, а семейный доход — около 71,3 тыс. руб. Липецкая область разместилась на десятом месте с показателем в 60,6% при семейном доходе в 71,4 тыс. руб.

Воронежская область оказалась в двадцатке рейтинга — на 18 месте. Согласно исследованию, арендовать квартиру могут 56,9% воронежцев с доходом в 74,3 тыс. руб. Другие регионы Черноземья оказались на более низких местах рейтинга. Курская область расположилась на 40-м месте с показателями в 50,6% семей и 73,2 тыс. руб. дохода. Тамбовская и Орловская области заняли 52-е и 53-е места соответственно с 46,2% и 45,4% семей (при доходе в 72,6 и 71,5 тыс. руб.).

Лидерами по доступности аренды в России стали Кемеровская область (70,2% семей), Санкт-Петербург (68,3%) и Республика Татарстан (65,8%). Замыкают рейтинг республики Ингушетия (16,8%), Дагестан (15,8%) и Кабардино-Балкария (13,1%).